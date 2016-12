Mat hirer serbescher Partnerin Nina Stojanovic gouf et an der Finale eng Victoire an 3 Sätz (6-3, 3-6 an 10-4) géint Koppel Su-Wei Hsieh/Valeria Savinykh.

D'Mandy Minella war fir d'Enn vum Joer nach emol am Asaz, an huet sech selwer e flotte virgezunne Chrëscht-Cadeau gemaach. Sou fält d'Preparatioun fir d'Saison 2017 natierlech nach méi liicht.

Mandy Minella / Reportage Franky Hippert



No Limoges a Frankräich virun engem Mount, war de Succès zu Dubai elo schonn deen zweeten am Dubbel fir des Saison.

D'Mandy Minella ass zefridden. Et wier gutt gelaf mat der Victoire am Dubbel, et wier och eng gutt Preparatioun fir d'Australian Open an d'Tournoien, déi do virdru géife kommen, esou d'Tennis Spillerin. Et wier gutt, well si baussen an der Hëtzt konnt spillen. Si hätt zwar doheem gutt trainéiert, mä et wier awer net dat selwecht an der Hal ze spille wann et kal dobausse wier, wéi dobaussen ze spille wann et waarm wier, esou d'Mandy Minella.

D'Joer hält also richteg gutt fir d'Mandy Minella op. Dat gëtt natierlech och déi néideg Motivatioun fir d'nächst Saison.

Et wier eng vun hiren héchste Victoiren. Vun dem do Kaliber, hätt si net vill Tournoie gewonnen.

D'Mandy Minellla ass elo schonn zu Melbourne an Australien, wou bis den 31. Dezember trainéiert gëtt. Dann kommen d'Tournoie vun Auckland an Hobart. Beim éischte Grand Slam vum Joer, den Australien Open, ass et elo Confirmatioun, datt d'Nummer 105 am WTA-Ranking direkt an den Haapttableau kënnt.

Et wier d'Ziel vun all Tennisspiller am Haapttableau vum Grand Slam ze stoen, esou d'Mandy Minella. Si hätt Chance, dass si schonn e puer mol dobäi gewiescht wier, mee wier awer frou erëm eng Kéier dran ze sinn. Si hofft, dass si eppes Guddes kann draus maachen.

D'Mandy Minella, déi des Saison am Simple och schonn den WTA-125 Tournoi zu Bol a Kroatien an den ITF-Tournoi zu Albuqurque an den USA gewonnen hat, geet ganz ouni Drock an déi nei Saison, a genéisst et einfach hire Sport ze maachen.