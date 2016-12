Virun de Matcher gouf et eng Gedenkminutte fir Berlin, wéi hei am Match tëscht Dortmund an Augsburg. © AFP

Um Dënschdeg a Mëttwoch ginn déi lescht Bundesligamatcher vun dësem Joer gespillt. Eng kloer 3-0 Victoire gouf et fir Frankfurt doheem géint Mainz, nodeem zwee Mol den Hrgota an eng Kéier de Barkok getraff hunn. Schalke gouf zu Hamburg geschockt, dat mat enger 2-1 Nidderlag obwuel den Djourou an der 76. Minutte fir den HSV en Eelefmeter verschoss huet.Vill diskutéiert gëtt iwwer d'Trainer zu Mönchengladbach an zu Wolfsburg. Am Duell tëscht béiden Equippen konnte sech d'Wolfsburger mat 2-1 duerchsetzen an esou hirem Trainer vläicht nees e bësse Loft verschafen. Och déi zweet Borussia hat um Dënschdeg net esou vill Gléck, Dortmund trennt sech 1-1 mat Augsburg.Dortmund - Augsburg 1-1 (0-1)0-1 Ji (33'), 1-1 Dembélé (47')Mönchengladbach - Wolfsburg 1-2 (0-1)0-1 Caliguri (3'), 1-1 Hazard (52'), 1-2 Gomez (57')Hamburg - Schalke 2-0 (0-0)1-0 Müller (60'), 2-0 Wood (82'), 2-1 Avdijaj (90')Frankfurt - Mainz 3-0 (1-0)1-0 Hrgota (18'), 2-0 Barkok (75'), 3-0 Hrgota (85'); Rout Kaart Cordoba (Mainz, 55')Bayern - LeipzigHertha - DarmstadKöln - LeverkusenIngolstadt - FreiburgHoffenheim - BremenAn der Belsch goufen dann och nach 3 Matcher fir de Compte vum 20 Spilldag gespillt. 3 Wichteg Punkte gouf et do fir Waasland-Beveren mam Laurent Jans géint Truiden. De Lëtzebuerger huet dann och no 6 Minutten den 1-0 virbereet. Mat den 3 Punkten klëmmt Waasland-Beveren virleefeg op déi 13. Plaz an huet 6 Punkten Avance op déi zwee Lescht, Mouscron a Westerlo, déi am direkten Duell 0-0 gespillt hunn.Waasland-Beveren - VV St- Truiden 3-1 (2-0)1-0 Gano (6'), 2-0 Mananga (45-1'), 3-0 Cerigoni (63'), 3-1 Boli (75')Mouscron-Peruwelz - Westerlo 0-0 (0-0)Mechelen - Charleroi 1-0 (0-0)1-0 Rits (80')E Mëttwoch sinn et dann nach d'Matcher Standard Léck géint Lokeren, Kortrijk - Oostend, Zulte Waregem - KRC Genk an Eupen géint Brügge. Genk géint Anderlecht ass en Donneschdeg.