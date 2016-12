© The Al Habtoor Group

„Luxembourg goes Sports“ kéint een bal soen, wann et ëm de Nation Branding geet. De Weekend hat d'Mandy Minella am Dubbel den ITF-Tournoi zu Dubai gewonnen an op der Foto mat der Coupe gesäit een d'Tennisspillerin mat der Signature vu Lëtzebuerg op hirer Sportskleedung.

Sportler an Nation Branding / Reportage Franky Hippert



D'Mandy Minella ass déi éischt Lëtzebuerger Sportlerin, déi mat där Signature op internationalem Plang ze gesinn war. D'Sportlerin ass ganz frou, fir d'Kampagne ze ënnerstëtzen a verréit och, datt een dat nächst Joer nach e puer méi Leit wäert gesinn, déi dat maachen, dorënner de Gilles Muller.

D'Lëtzebuerger Top-Sportler sinn Ambassadeure fir de Grand-Duché, esou d'Staatssekretärin am Economie- an Tourismusministère Francine Closener. Am Ministère ass ee frou, datt vill Federatiounen u si erugetruede sinn, fir Partenariater unzegoen, fir d'Signature souwuel op den Trikoten, wéi och op den Evenementer ze weisen. Ënnert de Federatioune sinn den Handball, Volleyball, Dëschtennis, Vëlo souwéi déi zwee Top-Tennisspiller aus dem Grand-Duché.

D'Sportler, respektiv d'Federatiounen, kréien natierlech och eng finanziell Géigeleeschtung. Déi sinn awer vu Federatioun zu Federatioun a Sportler zu Sportler ënnerschiddlech. Do spillt d'Demande, d'Gréisst vun den Evenementer a wéi déi do baussen opgeholl ginn, eng Roll.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber © RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber © RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber © The Al Habtoor Group « ZréckWeider »

Ëm wéi eng Montante genee et sech handelt, wollt d'Staatssekretärin awer net verroden. D'Visibilitéit fir d'Land am Sport spillt an deem Kontext eng wichteg Roll. De Logo ass op den Trikoten drop, ma bei der Cyclo-Cross-WM och um Entréesticket. E grousst Evenement fir den Nation Branding ass den Tour de France, wou d'Preparatiounen op Héichtoure lafen.

Mam Comité Olympique ass een um gudde Wee, datt d'Kleedung vun der Delegatioun, vun zum Beispill de Spiller vun de klenge Länner, d'Signature dréit. Mat der FLF gëtt et an deem Sënn d'nächst Woch nach eng Reunioun, esou d'Francine Closener. D'Basketfederatioun dogéint huet bis elo nach kee richtegen Interessi gewisen.