Op der Club Weltmeeschterschaft a Japan gouf et de leschte Weekend deen erwaarten Titel fir Real Madrid.

Nieft deem Sportleche stoung awer och de "Praxisbezunnent" vum Videobeweis am Virdergrond an do gëtt et nach zolidd Loft no uewen.



Den Optakt op offizieller Bühn hätt ee sech bei deene Responsabele wuel e bëssen besser virgestallt.

Videobeweis am Football / Reportage Jeff Kettenmeyer



Zweemol konnt ee nëmmen de Kapp rëselen. Am Match tëscht Real Madrid an Club America huet den Arbitter de Gol vum Cristiano Ronaldo als éischt wéinst Abseits annuléiert, et gouf schonns viru gespillt an kuerz drop huet de Gol dunn awer gezielt.Nach méi kuriéis war et am Match tëscht Kashima an Atletico Nacional.Den éischte Gol vun der Partie gouf et op Grond vun engem Eelefmeter, deen awer e bëssen Zäit an Usproch geholl huet.Den Arbitter huet am Ufank kee Feeler gesinn an de Match 44 Sekonnen weider lafe gelooss.Nodeems de Viktor Kassai dunn awer an d'Ouer gesot krut, datt et ee Feeler war, huet hien de Match ënnerbrach an sech dunn d'Zeen selwer op engem Ecran ugekuckt. Du gouf et den Eelefmeter fir Kashima an et stoung 1-0.En huet allerdéngs net gesinn, datt virum Feeler, deen zum Eelefmeter gefouert huet, de Spiller am Abseits stoung. Et gouf also trotz laanger Ënnerbriechung a Videobeweis eng falsch Decisioun.Fir den FLF President Paul Philipp eng Situatioun, déi fir keen Arbitter vu Virdeel ass. 44 Sekonne laang stoung den Arbitter quasi eleng an exposéiert do vis-à-vis vun engem volle Stadion, wou d'Leit méiglecherweis och päifen. Dat sinn och Iwwerleeungen, déi ee consideréiere misst.Dem Paul Philipp no misst ee sech beim Videobeweis just op e puer konkret Saache konzentréieren, wéi Goal oder net Goal. An anere Sportaarte gëtt de Beweis jo schonn, mä do huet een e ganz anere Publikum.An der Belsch gëtt den Ament schonns de Videobeweis getest, souzesoen awer hannert zouen Dieren, well et nach net offiziell zielt. Dem FLF-President no wier de Feedback vun de belsche Kollegen awer och éischter negativ an et misst an Zukunft nach vill dru geschafft ginn.