Wéi d'Borussia kuerz no 11 Auer matgedeelt huet, géif een no der Wanterpaus net méi mam André Schubert weider schaffen.

An der Däitscher Football-Bundesliga huet sech Gladbach vun sengem Trainer André Schubert getrennt. D'Borussen hunn vun deene leschten 11 Matcher just ee gewonnen. En Dënschdeg gouf et fir den aktuellen Tabelle 14. eng 1-2 géint Wolfsburg, déi selwer och an der Krise sinn.



Domadder huet Gladbach aktuell just nach 3 Punkte Virsprong op eng Relegatiounsplaz a 4 op en direkten Ofstigsplaz.



„Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden“ sou de Sportsdirekter Max Eberl.







Den André Schubert ass den 1. Juli 2015 neien Trainer vun der Borussia ginn, wéi hien de Lucien Favre ofgeléist huet. Zanter hier war hien bei 62 Matcher op der Bänk vun der Borussia aktiv an huet de Veräin an der Saison 2015/2016 vun der leschter Plaz an der Liga an d'Champions League gefouert.