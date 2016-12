Um Mëttwoch spillt Walfer auswäerts géint Chaumont de Retourmatch am Challenge-Cup. Am Allersmatch gouf et eng kloer 0-3 Defaite.

Am europäeschen Challenge-Cup am Volleyball spillen d'Häre vu der Residence e Mëttwoch de Retourmatch géint Chaumont. Virun zwou Wochen, gouf et zu Walfer géint den Tabellenéischten aus der ieweschter Divisioun a Frankräich eng 0-3 Defaite. De Retourmatch dierft et och schwiereg ginn.

Volleyball Challenge Cup / Preview Franky Hippert



Et kann ee kaum dovun ausgoen, datt Chaumont mat der kompletter éischter 6 spillt. Ma och déi zweet Garde huet nach ëmmer vill Qualitéit. Dobäi kënnt och, datt den Tabelleleader aus der Ligue A, ganz frenetesch Supporter huet. Virun 14 Deeg hat d'Residence virun allem am 1. Saz awer richteg gutt matgehalen an nëmme knapp 23-25 verluer, erzielt de Passeur Gilles Braass. Et ass een an de Match gaangen, fir dat Bescht draus ze maachen. D'Spiller wosste schonn, datt eng Victoire awer zimlech onrealistesch wier. Et wollt ee se këddelen a sou laang wéi méiglech mathalen, wat am éischte Saz richteg gutt gelongen ass.

Déi zwee Sätz duerno sinn kloer op 14 a 15 verluer gaang. Och dëse Mëttwoch dierften d'Drauwen an der Haute-Marne nees héich hänken, sou de Nils Bichel vun Walfer. Et muss een Ambiance maachen an déi Bäll siche goen, déi ee soss net siche geet. Einfach all Spiller muss 10 Prozent méi ginn, wéi soss.

Och wann d'Chancë vun der Residence op eng Qualifikatioun ganz ganz kleng sinn, esou huelen d'Spiller vum Trainer Serge Karier awer op mannst d'Erfahrung mat, europäesch Loft gericht ze hunn.