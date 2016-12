An der Lescht krit de Sportminister vill Froe gestallt. D'CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt wollt elo wëssen, ob de Romain Schneider der Meenung ass, datt den INS déi richteg Plaz fir déi nationale Liichtathletikinfrastruktur ass. De Sportminister fënnt dat schonn.

Liichtathletikstadion um INS / Reportage Franky Hippert



D'Nancy Kemp-Arendt weist drop hin, datt et just 6 am Plaz 8 Couloire ginn, datt och d'Parkméiglechkeeten um INS méi wéi limitéiert sinn, an dofir d'Fro sech opdrängt, ob een net en aneren Emplacement fir de nationale Liichtathletikstadion misst fannen.



De Romain Schneider seet, datt direkt nodeems eng éischte Kéier gemooss gi wär, gewosst war, datt just 6 Bunne méiglech sinn. Den INS war an bleift en zentrale Punkt fir de Sport an dofir war et logesch, de Site ze reamenagéieren an ze moderniséieren, fir an enger kuerzer Zäit der Demande vum Sportsmouvement nozekommen. Wann an der Liichtathletik 8 Couloire géife gebraucht ginn, kéint een dann jo op Dikrech goen, wou esou vill Pisten do sinn. Well et keng nei Elementer zanter dem Ufank vum Projet géife ginn, géif et och kee Grond ginn, de Projet a Fro ze stellen.



Dann wollt CSV-Deputéiert wëssen, ob de Projet an noer Zukunft de Besoine vu Sportlycée a Sportmouvement nach kéint nokommen.



Do seet de Sportminister an senger Äntwert, Jo! An hirer drëtter a leschter Fro huet d'Nancy Kemp-Arendt och nach opgeworf, firwat de Sportminister onbedéngt um aktuelle Projet festhält, obwuel d'Stater Buergermeeschtesch jo ëffentlech gesot hätt, kee Problem ze hunn, de Projet ze änneren, wann et néideg wär. Et wär déi beschte Léisung fir den aktuelle Site. Et wär een awer, wéi bei all Gemeng, fir Gespréicher op, wann et ëm nei Sportinfrastrukture geet, esou de Sportminister Romain Schneider.