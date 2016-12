Hoffenheim - nach ëmmer ongeschloen.

Suite um Mëttwoch den Owend vum 16. a leschte Spilldag virun der Wanterpaus an der däitscher Football-Bundesliga.Am Mëttelpunkt stoung natierlech den Duell tëscht dem Tabellenéischten FC Bayern München am dem Iwwerraschungs-Tabellenzweeten RB Leipzig. Virum Match hate béid Equippe 36 Punkten op hirem Konto.Duerch eng kloer 3:0-Victoire konnte sech déi Münchner awer elo e bësse Loft verschafen.Schonn an der Paus war et dee kloren 3:0-Avantage fir den FCB. Fir déi Münchner hu getraff: Thiago (17'), Xabi Alonso (25') a Lewandowski (45').Den Topscorer vu Leipzig, den Emil Forsberg, deen an der Liga och déi meeschte Passe gemaach huet, déi zu engem Goal gefouert hunn, huet an der 30. Minutt déi rout Kaart kritt gehat.An den anere Partië ka sech d'Hertha doheem 2:0 géint den Tabelleleschten Darmstadt duerchsetzen a verbréngt de Wanter op Plaz 3. Köln a Leverkusen deelen 1:1, domat dierft d'Kris bei Bayer net méi kleng ginn ... Ingolstadt verléiert doheem 1:2 géint Freiburg - e Réckschlag no an der Lescht zwou Victoiren. An Hoffenheim kënnt géint Werder net iwwer en 1:1 eraus, dat wéinst engem Goal vum Gnabry fir Werder an der 87. Minutt. Hoffenheim bleift awer als eenzeg Equipe ouni Defaite.Zu Berlin am Stadion gouf un d'Affer vum Attentat op de Chrëschtmaart geduecht.Bayern München - RB Leipzig 3:0Hertha BSC - SV Darmstadt 98 2:0Köln - Bayer Leverkusen 1:1Ingolstadt 04 - SC Freiburg 1:2TSG Hoffenheim - Werder Bremen 1:1

