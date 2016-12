© Maya a Robert Straus / RTL

Déi Lëtzebuerger Handballfederatioun wëll jo gär nees eng Dammenhandballnationalequipe an d'Liewen ruffen. Fir datt dat klappt, brauch een natierlech och e Nationaltrainer. Mir haten Iech jo gesot, datt d'FLH eng Demande beim Sportsministère gemaach hat, fir eng Hallef Tâche finanzéiert ze kréien. Fir de Budget 2017 war dat net méi dran. Dat huet budgettechnesch Grënn, seet de Sportminister.

Minister on Dammenhandballtrainer / Rep. Franky Hipert



De Romain Schneider konforméiert, datt de neie Conseil vun der Handballfederatioun ronderëm de President Romain Schockmel, deen zanter Juni am Amt ass, effektiv e Projet an deem Sënn virgeluecht hat. Och aus dem Conseil Supérieur krut een en Avis positiv. Et huet een der Federatioun och de positiven Avis matgedeelt, awer erkläert, datt de Budget fir 2017 scho fixéiert ass. An de Verhandelunge fir 2018 géif een da froen, fir esou eng zousätzlech Tâche ze froen.

Fir 2017 ass eventuell Retroaktiv nach eppes méiglech, fir d'finanziell Ënnerstëtzung fir de Poste vum Dammennationaltrainer zeréckzekréien. Eventuell kann een nom Enn vum Joer nach déi eng oder aner Hëllef ginn, well net all Posten ganz opgebraucht gouf. Fir 2018 wëll een dat awer da verankeren. Dofir muss een awer och d'Konzept fir 2017 wëssen, well een dorobber schafft a kuckt, datt ee Konzepter huet, déi nohalteg sinn an iwwer eng länger Zäit kënne goen.

Den Haaptproblem ass, datt d'Opstelle vum Staatsbudget relativ laangwiereg ass, dozou de Sportminister Romain Schneider. Et gi verschidden Delaien, déi gesat sinn. Donieft gëtt et dann eng gewësse Flexibilitéit an an deem Raum beweegt ee sech elo fir 2017.

Dammennationalequipe kënnt / Reportage Franky Hippert



D'Handballfederatioun wëll awer de Projet vun der Dammenhandballnationalequipe direkt am Ufank vum nächste Joer entaméieren.

De neie Conseil vun der Handballfederatioun hat dat jo als eng vun senge Prioritéiten annoncéiert, sou de President vun der FLH Romain Schockmel. Et huet een decidéiert, dee Schratt ze goen. Am Moment ass een nach amgaang, fir d'Kandidaten duerchzekucken. De 5. Januar wëll een dann den Numm public maachen.

D'Handballfederatioun huet jo an de leschte Joren net onbedéngt roseg finanziell Zäiten hannert sech. Elo geet et awer lues a lues nees besser, sou datt een temporär de neien Dammenhandballnationaltrainer denkt gestemmt ze kréien. De Finanziellen Aspekt spillt awer och beim Choix vum Kandidat eng Roll, well d'Situatioun wuel besser ass, awer nach net ideal.

D'Lëtzebuerger Handballdamme waarde just drop, datt si eng Nationalequipe kréien, dat ass op jiddwerfalls d'Impressioun vum FLH-President Romain Schockmel. D'Enttäuschung wier grouss, wann een elo 2 Joer näischt géif maachen. Elo gëllt et awer emol, en Trainer ze fannen, eng Equipe opzestellen an Ziler ze definéieren.

Ganz dacks huet d'Schafe vun enger Dammennationalequipe jo ganz positiv Auswierkungen op d'Popularitéit vun der Sportaart. Am Dammefootball zum Beispill ass d'Zuel vun de Lizenzen duerno regelrecht explodéiert.