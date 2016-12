Um Freideg den Owend stoung bei den Dammen a bei den Hären den 13. Spilldag um Programm. Dertëscht goufen d'Halleffinallen an der Coupe ausgeloust.

An dat bei de Pikes, wou et zu dëse Matcher kënnt:Dammen: Hesper-EschHären: Esch-Musel PikesDammen: Steesel-KonterHären: Racing-SteeselBei den Häre gouf et um Freideg, wann een esou wëll, "logesch" Resultater:Amicale - Hedgehogs Bascharage 112:64Musel Pikes - Basket Esch 85:67AB Contern - T71 Diddeleng 96:70Sparta - Résidence Walfer 84:76Etzella - Arantia Fiels 89:47Bei den Damme gewënnt Konter 75-42 géint Diddeleng.Steesel iwwerrennt Hesper mat 87-39.D'Iwwerraschung kënnt vun der Musel: D'Pikes klappen den Tabelleleader Basket Esch mat 70-48.