Et ass drop an drun, dass de Lëtzebuerger Geschäftsmann Gérard Lopez neie Proprietär vum franséischen Éischtligist OSC Lille gëtt.

De Veräin huet op senger Internetsäit bekannt ginn, dass eng weider wichteg Etappe geholl gouf, wat d'Vente vum Club betrëfft. Sou hunn den aktuelle President a Proprietär Michel Seydoux an de Gérard Lopez de protocole d'accord ënnerschriwwen. Am November hat de President vun der Fola eng Offer gemaach, fir de Veräi vu Lille ze kafen. Wéi et heescht, kéint de "Closing" nach virum 20. Januar geschéien.