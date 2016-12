Um Boxing-Day gëtt traditionell an der Premier League Football gespillt. Ma och an der Belsch ass de Ball gerullt

© AFP

An der Premier League kann Arsenel 3 Minutte viru Schluss duerch e Goal vum Giroud 3 Punkten huelen, Chelsea hat beim 3:0 géint Bounremouth keng Problemer an och Manchester United kritt 3 Punkten no engem 3-1 géint Sunderland. Den aktuelle Champion verléiert dogéint 0-2 doheem géint Everton.Watford - Crystal Palace 1:1Arsenal - West Bromwich Albion 1:0Burnley - Middlesbrough 1:0Chelsea - Bournemouth 3:0Leicester City - Everton 0:2Manchester United - Sunderland 3:1Swansea - West Ham United 1:4Hull City - Manchester City (18h15)An der Belsch gouf et 1 Punkt fir Waasland-Beveren mam Laurent Jans zu Lokeren. Westerlo dogéint ka mam 4-1 géint Kortrijk den Uschloss un de Recht vun der Tabell halen.Lokeren - Waasland-Beveren 0:0Oostende - Eupen 1:3Zulte Waregem - Mechelen 0:0Wasterlo - Kortrijk 4:1Sporting Charleroi - RSC Anderlech (18h00)Club Brugge - Royal Excel Mouscron (20h30)