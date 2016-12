© AFP (Archiv)

Dorënner RB Leipzig aus der däitscher Bundesliga a Red Bull Salzburg aus Éisträich. Elo soll de Gedrénks-Gigant och an der Premier League e Veräin iwwerhuelen. Éischte Meldungen no hätt et Gespréicher mat Leeds United a Brentford ginn, aus der zweeter englescher Liga.Ma de Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz soll elo awer wësse gedoen hunn, datt hien d'Majoritéit vun de Parte vu West Ham United wéilt kafen. Am Géigesaz zu Leipzig a Salzburg soll West Ham awer de Logo an d'Faarwe vum Veräin behalen. Aktuell gehéiert de Veräin aus London nach zwee britesche Geschäftsleit, déi bis elo net verkafe wollten. Ma dat kéint awer just eng Fro vun der Zomm sinn, déi gebuede gëtt.