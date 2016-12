OP Chrëschtdag gouf et am US-Sport direkt zwee Topmatcher. Am Basket war et Clevland géint San Francisco, am Football Pittsburg géint Baltimore.

© AFP

D'Cleveland Cavaliers hunn d'NBA-Top Spill géint d'Golden State Warriors fir sech entscheet, dat 3,4 Sekonne viru Schluss. Um Enn stoung et 109 zu 108.Eng richteg Rivalitéit gëtt et tëscht de Pittsburg Steelers an de Baltimore Ravens an der NFL. Och dee Match war op Chrëschtdag-Owend. Duerch eng 31-27 Victoire konnte sech d'Steelers déi éischt Plaz an hirer Divisioun sécheren, dat virun de Ravens, a sech esou fir d'Playoffs qualifizéieren. Och Kansas City konnt géint den aktuellen Super-Bowl-Champion Denver Broncos gewannen, datt mat 33-10. Domadder sinn d'Chief sécher an de Playoffs an d'Broncos kënnen hiren Titel net verteidegen.