Aus dem Handball ass et d'Nouvelle, dass d'europäesch Handballfederatioun elo Datumer fonnt huet, fir de Match tëschent der rumänescher Equipe Potiaissa Turda an dem Handball Esch. Den Allersmatch gëtt deemno den 11. Februar zu Esch gespillt, an de Retourmatch wäert den 19. Februar a Rumänien sinn.