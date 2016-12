© RTL-Archiv

D'Mandy Minella



Mat der Victoire am Dubbel beim Tennis Tournoi zu Dubai, huet d'Mandy Minella d'Saison 2016 virun enger décker Woch ofgeschloss. Den nächste Méindeg fänkt fir d'Nummer 105 am WTA Ranking awer schonn déi nei Saison un.D'Mandy Minella spillt de WTA Tournoi zu Auckland an Neiséiland.Iwwer d'Ziler fir 2017 wëll d'Mandy Minella sech awer net ze wäit aus de Fënster leeën. Him ass et wichteg, dass de Sport spaass mëscht.

No Auckland steet vum 8. Januar un, den Tournoi zu Hobart an Australien um Programm. Den 1. Highlight vun der Saison sinn dann d'Australian Open zu Melbourne déi den 16. Januar ufänken.