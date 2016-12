Sport: Am meeschte gelies

Den Ex-Nationalspiller Torsten Frings soll neien Trainer bei Darmstadt ginn. Dat mellt d’Bild Zeitung. Bis virun e puer Méint war hien nach Co Trainer bei Werder Bremen.Aus 16 Partien huet Darmstadt grad emol 8 Punkte geholl, 11 Goaler geschoss an der 30 kasséiert. Domadder sti si um Wupp vun der Tabell, 4 Punkten hannert Ingolstadt a 5 hannert dem HSV. Bis op déi 15 Plaz, mat där ee secher an der Liga géif bleiwen, musse si 8 Punkten op dem Frings säin Ex-Veräin ophuelen.