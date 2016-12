Dat sot d'Cheffin vun der russescher Anti-Dopping-Agence Rusada, Anna Anzeliowitsch, der New York Times.

Aus dem Sport ass et d'Nouvelle, dass d'Cheffin vun der russescher Anti-Doping-Agence Rusada, der New York Times no, fir d'éischt zouginn huet, dass systemateschen Dopping vum Land verheemlecht gouf.Fir d'Anna Anzeliowitsch war dat eng institutionell Conspiratioun.Si sot, schockéiert gewiescht ze sinn iwwert d'Revelatiounen; d'russesch Regierung wär awer net dora verwéckelt gewiescht.