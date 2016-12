Am belsche Fussball waren en Dënschdeg den Owend déi zwee lescht Matcher vum 21. Spilldag.

Genk huet 2:0 géint d'Gantoise gewonnen a Saint-Trond an de Standard Léck hunn 2:2 gedeelt. An där Partie gouf et 2 rout a 4 giel Kaarten.