En Donneschdeg fänkt mat der Qualifikatioun zu Oberstdorf an Däitschland, déi 65. Véierschanzentournée am Schisprangen un.

© AFP

Bis ewell huet mam Sven Hannawald nëmmen ee Sportler et fäerdeg bruecht alleguerten déi 4 Sprangen ze gewannen.



Dëst Joer gëtt et mam Domen Prevc ee grousse Favorit. Op den Tschech et fäerdeg bréngt och déi 4 Sprangen ze gewannen, ass déi Fro déi sech der vill stellen. De Sven Hannawald léist déi Fro awer relativ kal.





Op dem Sven Hannawald säi Rekord och no dëser Véierschanzentournée nach besteet, dat wësse mir spéitstens de 6. Januar nom leschte Sprangen zu Bischofshofen.