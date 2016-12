Am 1. Preparatiounsmatch géint d'Griichen stoung et an der Paus 10-8 fir d'FLH Selektioun. Nom Säitewiessel hunn d'Lëtzebuerger sech zevill Feeler erlaabt.

Tëscht dem 4. an dem 15. Januar spillt di Lëtzebuerger Handball Nationalequipe hir 4 EM Qualifikatiounsmatcher géint Georgien an Italien.Fir sech op dës Aufgaben esou gutt wéi gutt wéi méiglech vir ze bereeden goufen 2 Preparatiounsmatcher géint Griicheland programméiert.

Am Virfeld vum Match waren jo aus verschidden Grënn d’Spiller Meis, Bardina a Scheid ofgemellt. Den Diddelenger Keeper Herrmann ass blesséiert kinnt awer fir d’EM Qualifikatioun eventuell nees fit sinn.

Di ganz wichteg Christian Bock an de Keeper Chris Auger feelen zwar aus familiäre Grënn géint Griichenland mä wäerten fir d’EM Qualifikatioun present sinn.

De Martin Muller war gëschter ugeschloen misst awer fir di offiziell Partien am Januar dobäi sinn.

Viru ronn 400 Spectateuren, dovun 150 déi bezuelt hunn, huet d’FLH Selektioun zu Diddeleng géint d’Nummer 29 am Europäesche Ranking gutt ugefaangen a war no 10 Minutten 6-3 vir.

D’Lëtzebuerger, op der Nummer 34 an Europa, hunn do en 0-5 géint sech krut.

Di éischt 30 Minutten si ganz wéineg Goaler gefall well an der Paus stoung et 10-8 zugonschten vun der Lokalselektioun.

No enger Dräivéierel Stonn war de Match méi wéi equilibréiert well d’Resultat war do 15-15 gläich.

D'Lëtzebuerger hunn an der Schlussphas zevill Feeler gemaach. Et wier vill méi dra gewiescht.

Bescht Lëtzbuerger Marqueuren waren den Yann Hoffmann, den Eric Schroeder an den Dani Scholten mat 4 Goaler.

Den 2. Preparatiounsmatch géint Griicheland ass schonn um Donneschdeg Moien an dat zu enger ganz ongewinnter Zäit.

An zwar spillen béid Selktiounen vun Hallwer 11 un nees zu Diddeleng an der Hartmann Hal.