Déi fréier Nummer 1 am Tennis Ana Ivanovic huet hire Récktrëtt e Mëttwoch iwwer Facebook matgedeelt.

Sport: Am meeschte gelies

© AFP

To my dear supporters.... pic.twitter.com/9ycCamNela — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) December 28, 2016

Déi 29 Joer al Serbin, déi zanter dem August mam däitsche Football-Weltmeeschter Bastian Schweinstieger bestuet ass, huet d'Blessuren aus de leschte Méint als Ursaach genannt. Doduerch wär et hir net méi méiglech, nach eng Kéier op héchstem Niveau Tennis ze spillen.2008 huet d'Ivanovic d'French Open gewonnen a stoung dat Joer 12 Wochen un der Spëtzt vun der Tennisweltranglëscht.2016 huet d'Serbin nëmmen 31 Matcher (15 Victoiren) gespillt an d'Saison fréizäiteg am August wéinst enger Blessur um Handgelenk opgebrach.