Weider Infoen iwwer de Match op 5minutes.rtl.lu.



Et war dëst dee leschte Match vum 18. Spilldag.



Premier League: Resultater an Tabellen.



Um Freideg geet et direkt mam 19. weider. Déi meescht Matcher ginn awer um Samschdeg gespillt, dorënner Liverpool géint Manchester City.



Premier League: Den 19. Spilldag.



An der Tabell huet Chelsea 6 Punkten Avance op Liverpool, 7 op Manchester City an 9 op Arsenal.