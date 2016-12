De Max Hopp

Den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson.

Lues, awer sécher gëtt et eescht zu London am "Ally Pally", wéi den Alexandra Palace, wou d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, zanter dem 15. Dezember an nach bis den 2. Januar 2017 ausgedroe gëtt.Déi meescht Top-Spiller sinn nach derbäi, och wann Eenzelner dem Tournoi awer schonn hu mussen Äddi soen - dorënner zum Beispill den aktuelle Vizechampion.Um Mëttwoch waren nach 4 Partien an der zweeter Ronn, dat heescht an der 1/16-Finale: Do huet de Max Hopp et verpasst, als éischten Däitschen an eng Aachtelsfinale vun enger Dart-WM ze zéien. Géint de Kim Huybrechts, deen elo géint de Rekordweltmeeschter Phil Taylor spillen dierf, hat den Hopp näischt ze radetten.Kim Huybrechts - Max Hopp 4:0James Wade - Steve Beaton 4:1Jelle Klaasen - Brendan Dolan 4:0Peter Wright - Jamie Lewis 4:0Ausserdeem stoungen um Mëttwoch ewell zwou Aachtelsfinallen um Programm an do ka sech den Titelverdeedeger Gary Anderson duerchsetzen an och de fréiere Weltmeeschter an "Altmeister" Raymond van Barneveld steet no enger enker Victoire géint de Vizeweltmeeschter Andrian Lewis an der Ronn vun de leschten 8. Et war d'Revanche fir d'Defaite vum Barney géint de Lewis bei der leschter WM:Gary Anderson - B. van de Pas 4:2Adrian Lewis - R. van Barneveld 3:414 Auer:Mark Webster - Daryl GurneyDave Chisnall - Jelle KlaasenJames Wade - Michael Smith20 Auer:Peter Wright - Ian WhitePhil Taylor - Kim HuybrechtsM. van Gerwen - Darren WebsterE Freideg, 30. Dezember sinn d'Véierelsfinallen: zwou um 14 an zwou um 20 Auer.E Sonndeg, 1. Januar ginn um 20 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 2. Januar um 21 Auer gëtt dann an der Finale (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.650.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 350.000 £, deen anere Finalist 160.000 £.An den nächste Jore sollen d'Präisgelder nach an d'Luucht goen.25.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.