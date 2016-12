Den Documentaire iwwert d'Lëtzebuerger Freerunnerin Lynn Jung leeft e Méindeg, den 2. Januar um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

MIND THE GAP (29.12.2016) Trailer

Déi 27 Joer al Studentin mécht grad hire Master an der Geschlechterpolitik fäerdeg an ass mat hirem Frënd Kie Willis op Brighton an England geplënnert.

Iwwer 200 Deeg am Joer ass d'Lëtzebuergerin fir hire Sport ënnerwee a verdéngt sech ënner anerem mat Optrëtter a Publicitéiten, fir zum Beispill Zalando an Audi, hiren Ënnerhalt.

Am Juli ass d'Lynn zu Vigo fir di éischte Kéier bei enger Competitioun ugetrueden.

Am Oktober huet déi fréier Turnerin direkt den Female Award bei der Red Bull Art of Motion gewonnen.

Den Tim Hensgen, de Jeff Kieffer an de Sam Bouchon hunn d'Lynn Jung e ganzt d'Joer iwwer begleet.

