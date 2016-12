Den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson.

Lues, awer sécher gëtt et eescht zu London am "Ally Pally", wéi den Alexandra Palace, wou d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, zanter dem 15. Dezember an nach bis den 2. Januar 2017 ausgedroe gëtt.Dräi vun de sechs Aachtelsfinallen, déi um Donneschdeg nach ze spille bléiwen, si scho fäerdeg. An der éischter Partie vum Dag huet den Daryl Gurney sech fir d'éischte Kéier a senger Karriär fir d'Véierelsfinalle bei der Darts-WM qualifizéiert. De "SuperChin" huet awer laang missen zidderen, ier en sech um Enn nach mat 4:3 géint de Mark Webster konnt behaapten.Da steet och den Dave Chisnall fir d'éischte Kéier an de Véierelsfinallen. Den "Chizzi" konnt sech, och wann et zwëschenduerch spannend war, mat 4:2 géint de Jelle Klaasen duerchsetzen. An der nächster Ronn waart elo den eemolege Weltmeeschter Gary Anderson op de Brite.An der Partie tëschent dem James Wade an dem Michael Smith, hat de Smith scho wéi de séchere Gewënner ausgesinn. Dem James Wade ass awer e Comeback gelongen an um Enn stoung et 4:3 fir "The Maschine".Mark Webster - Daryl Gurney 3:4Dave Chisnall - Jelle Klaasen 4:2James Wade - Michael Smith 4:320 Auer:Peter Wright - Ian WhitePhil Taylor - Kim HuybrechtsM. van Gerwen - Darren WebsterUm Mëttwoch ware schonn zwou Aachtelsfinallen:Gary Anderson - B. van de Pas 4:2Adrian Lewis - R. van Barneveld 3:4E Freideg, 30. Dezember sinn d'Véierelsfinallen: zwou um 14 an zwou um 20 Auer.E Sonndeg, 1. Januar ginn um 20 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 2. Januar um 21 Auer gëtt dann an der Finale (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.650.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 350.000 £, deen anere Finalist 160.000 £.An den nächste Jore sollen d'Präisgelder nach an d'Luucht goen.25.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.