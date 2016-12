Den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson.

Lues, awer sécher bleiwe just nach déi Allerbescht iwwereg zu London am "Ally Pally", wéi den Alexandra Palace, wou d'Darts-WM vun der PDC, der Professional Darts Corporation, zanter dem 15. Dezember an nach bis den 2. Januar 2017 ausgedroe gëtt.Um Donneschdeg stinn déi 4 Véierelsfinallen um Programm. Gespillt gëtt am Best of 9 Sets.An der éischter Véierelsfinale vum Dag konnt sech de Peter Wright géint den James Wade mat 5:3 duerchsetzen. Am Ufank vun der Partie war et nach spannend. Beim Stand vun 2:2 ass de Peter "Snakebite" Wright dunn awer richteg duerchgestart. De Schott huet 8 Legs noenee gewonnen an ass mat 4:2 a Féierung gaangen. De Peter Wright konnt um Enn mat sengem éischte Match-Dart an engem Highfinish vun 134 Punkten d'Partie op en Enn bréngen.Am Fokus steet Haut awer natierlech Partie vum Raymond van Barneveld géint de Phil Taylor, also vum Barney géint "The Power". Am Sport1-Interview sot de Rekordweltmeeschter Phil Taylor, datt et am Darts näischt méi Grousses géing ginn. Et wär en absolute Klassiker, sou wéi wann Holland an Däitschland an der WM-Finale géinge géinteneen spillen.Um 14 Auer:James Wade - Peter Wright 5:3Gary Anderson - Dave ChisnallUm 20 Auer:M. van Gerwen - Daryl GurneyR. van Barneveld - Phil TaylorE Sonndeg, 1. Januar ginn um 20 Auer d'Halleffinalle gespillt (Best of 11 Sets).An e Méindeg, 2. Januar um 21 Auer gëtt dann an der Finale (Best of 13 Sets) den neie Weltmeeschter gesicht.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.650.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 350.000 £, deen anere Finalist 160.000 £.An den nächste Jore sollen d'Präisgelder nach an d'Luucht goen.25.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.