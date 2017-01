Serie ALAD: Wie gëtt kontrolléiert / Reportage Rich Simon



Déi ganz Woch iwwer hu mir Iech eng Serie iwwer déi Lëtzebuerger Anti-Doping-Agence proposéiert. Haut am leschten Deel gëtt erkläert, firwat just Athlete mat enger Lizenz däerfe kontrolléiert ginn.

Dacks héiert een, dass néierens méi gedoppt gëtt wéi am Breeden- oder Fräizäitsport. Ob dat esou ass, ass a sech net ze beweisen. De klassesche Breedesportler gëtt nämlech net kontrolléiert. Hien huet an der Regel nämlech keng Lizenz. An do läit d'Kromm an der Heck. Wann ee keng Lizenz huet, da sinn déi rechtlech Viraussetzungen net ginn, fir esou ee Sportler ze kontrolléieren. De President vun der ALAD, Guy Colas erkläert, datt d'Ënnerschreiwe vun enger Lizenz, ee Sech-Ënnerwerfe vun dem Regelwierk vun de Statute vun enger Federatioun no sech zitt.



Op der Generalversammlung vum COSL, den 12. Oktober 2004, hunn alleguerten d'Federatioune sech verflicht, fir géint den Dopping unzegoen a si hu sech och verflicht, fir entspriechend Dispositiounen am Kampf géint den Dopping an hire Statuten, respektiv an hiert Réglement Sportif opzehuelen. Ausserdeem erkenne si d'Autoritéit vun der Alad un. Derbäi kommen de Conseil de Discipline contre le Dopage an d'Instance d'Appel de Conseil Supérieure de Discipline contre le Dopage. An dat erlaabt et der Alad, lizenséiert Sportler ze kontrolléieren. Awer net déi, déi ouni Lizenz un enger sportlecher Manifestatioun deelhuelen. De Guy Colas ass sech bewosst, dass et virkomme kann, dass gedoppte Sportler eng Kompetitioun kënne verfälschen. Dat am Fall, wou ee net-lizenzéierte Sportler vir bäi ass. Dat ass awer wéi gesot net méiglech. Ausser den Organisateur léisst d'Sportler, déi u senger Kompetitioun deelhuelen, ënnerschreiwen, dass si mat enger Doppingkontroll averstane sinn. Dee Moment wier ee juristesch en règle.



De Guy Colas sot och nach, dass ee muss un de gesonde Mënscheverstand appelléieren. Verbuede Substanzen zou sech ze huelen, ka ganz geféierlech sinn.

