© Screenshot Livestream

An den éischten zwee Sätz huet d'Equipe vum Detlev Schönberg gutt géint d'Albanerinne matgehalen. Den éischte Saz ass dunn awer mat 26 op 24 un d'Gäscht gaangen. Den zweete Saz war och nees ganz enk an d'Entscheedung ass an der Verlängerung gefall. Do konnten d'Lëtzebuergerinnen e Sazball net notzen a ginn dësen um Enn mat 28 op 30 of.Duerno hat et dunn zwëschenduerch no enger klorer Affär fir Albanien ausgesinn. D'Lëtzebuergerinne lounge scho mat 12 op 18 hannen, sinn dunn awer nach eng Kéier zeréck komm. Konnten zum Stand vun 19:19 ausgläichen. Et soll awer net duergoen. De Saz goung mat 26:24 un Albanien. Domadder gewannen si d'Partie mat 3:0.Bei den Damme konnt sech och nach Norwegen mat 3:0 (25:23, 25:17, 25:10) géint Liechtenstein duerchsetzen.Den Owend um 20.30 Auer starten dann och d'Lëtzebuerger Hären an den Novotel-Cup 2017. Si kréien et mat der U21-Nationaltequipe aus Däitschland ze dinn. Iwwerdeems gewannen d'Hären aus dem Aserbaidschan mat 3:1 (25:21, 21:25, 25:16, 25:9) géint Island.31. Dezember 2016:10 Auer: Liechtenstein - Albanien (Dammen)12.30 Auer: Lëtzebuerg - Norwegen (Dammen)15 Auer: Lëtzebuerg - Aserbaidschan (Hären)1. Januar 2017:12 Auer: Aserbaidschan - Däitschland (Hären)14.30 Auer: Lëtzebuerg - Liechtenstein (Hären)17 Auer: Lëtzebuerg - Island (Dammen)Alleguerten d'Matcher vun der Lëtzebuerger Dammen- an Härennationalequipe kënnt Dir am Livestream op RTL.lu kucken.