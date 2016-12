Hir Géignerin aus Kanada hat am zweete Saz mussen opginn.

Sport: Am meeschte gelies

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Beim WTA-Tennis-Tournoi zu Auckland an Neiséiland steet d'Mandy Minella am zweeten Tour vun der Qualifikatioun.Den éischte Saz huet d'Lëtzebuergerin mat 6-4 gewonnen am zweete Saz huet d'Kanadierin Françoise Abanda beim 1-0 Avantage fir d'Mandy Minella opginn.Am zweeten Tour vun der Qualifikatioun spillt d'Mandy Minella elo géint d'Barbora Stefkova. D'Tschechin ass als 163. op der Welt 58 Plaze méi schlecht klasséiert wéi d'Lëtzebuergerin.