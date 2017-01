Den aktuellen Zweeten FC Liverpool kann sech an der Spëtzepartie 1:0 géint Manchester City behaapten, Manchester United wënnt 2:1 géint Middlesbrough an de Leader Chelsea setzt sech 4:2 géint Stoke City duerch.Burnely klappt Sunderland 4:1, Leicester ka mol nees eng Kéier gewannen a behaapt sech knapp mat 1:0 géint West Ham, Southampton ass West Bromwich 1:2 ënnerleeën an Swansea City Bournemouth 0:3.Um Sonndeg spillen nach Arsenal géint Crystal Palace a Watford kritt et mat Tottenham Hotspur ze dinn.