De Gary Anderson

Um Enn waren et awer kloer Resultater an den Halleffinalle vun der Darts-WM um Sonndeg den Owend.De Schott Gary Anderson (46) spillt e Méindeg den Owend ëm säin drëtte WM-Titel hannereneen. De "Back to Back"-Weltmeeschter (2015 an 2016) huet sech um Sonndeg den Owend an der Halleffinale kloer mat 6:3 géint säi Landsmann Peter Wright duerchgesat.Am Alli Palli, wéi den Alexandra Palace zu London genannt gëtt, hat de Wright alias Snakebite ze vill Problemer mat den Duebelfelder beim Auschecken. Virun allem am Ufank ass do net vill gelaf an den Anderson alias Flying Scotsman war an den decisive Momenter einfach méi konzentréiert a kritt dann och d'Chance, säin Titel op en Neits ze verdeedegen. Allerdéngs muss en da méi konsequent bei der Duebel-20 ginn, déi huet him nämlech an der Halleffinale zimlech Kappzerbrieches gemaach ...An an der Finale waart nämlech keen anere wéi de Weltranglëschtenéischte Michael van Gerwen (27), de "Mighty Mike", dee jo schonn 2014 Weltmeeschter war, an de Joren duerno awer enttäuscht hat.An der reng hollännescher Finale konnt hie sech géint de Raymond van Barneveld duerchsetzen, obschonn deen am Fong dee bessere Start hat. Ma dunn huet de van Gerwen lassgeluecht a war einfach net méi ze stoppen.Et war en Top-Match mat Top-Leeschtunge vu béide Kontrahenten. Um Enn bleift de Rekord vun 114,05 fir de van Gerwen bei engem WM-Match ...Et war iwwregens deen éischten Halleffinale-Owend bei enger Darts-WM vun der PDC (zanter 1994), bei där keen englesche Vertrieder derbäi war.3.000 Leit waren am Alli Palli. D'nächst Joer wiesselt ee jo anscheinend a méi e grousse Sall vum Alexandra Palace.Alles an allem si bei der Darts-WM 1.650.000 £ ze gewannen. De Weltmeeschter eleng kritt 350.000 £, deen anere Finalist 160.000 £.An den nächste Jore sollen d'Präisgelder nach an d'Luucht goen.25.000 £ ginn et fir e perfekt Spill, also fir en 9-Darter, also fir mat just 9 Feile vu 501 op 0 ze kommen. Soll dat méi Spiller geléngen, gëtt de Bonus gedeelt.De Rekordweltmeeschter, deen an der Véierelsfinale vum Barney eliminéiert gi war, huet iwwerdeems betount, net ophalen ze wëllen. "Ech si fest decidéiert, haart ze schaffen a mech ze verbesseren. Ech probéieren d'nächst Joer nees."