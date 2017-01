Serie ALAD: Historique / Reportage Rich Simon



Fänke mer awer mat engem Historique un. Den 11. Juli 1990 huet den deemolege Sportskommissäre Georges Lanners an de fréieren COSL-President Norbert Haupert de Comité National de Lutte contre le Dopage dans le Sport gegrënnt. Duerch eng Statutenännerung gouf aus deem Comité, 15 Joer méi spéit d'Agence Luxembourgeoise Anti-Dopage an aus engem Etablissement d'Utilité Public ass eng Fondatioun ginn. Vun deem Ament un gëtt d'ALAD vun engem Verwaltungsrot, deen aus 14 Membere besteet, geleet.Un der Spëtzt vun deem CA ass de Guy Colas als President. Hien erkläert wéi de Verwaltungsrot sech zesumme setzt: 3 Membere gi vum Sportminister designéiert, 2 Membere vum Gesondheetsminister, 4 Membere vum COSL, 3 Membere vun der Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport, 1 Member vun der Associatioun vun de Sportsproffen an 1 Member vun der Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport.D'Membere vum Verwaltungsrot hunn e Mandat vun 2 Joer, wat ka verlängert ginn. De President vum C.A. Guy Colas, ass vu Formatioun Jurist. Et ass awer net virgeschriwwen, dass een déi Formatioun muss hunn. Virdru war beispillsweis de Robert Schuller President an dee war Premier Conseiller um Sportsministère.Am Daily Business schaffen zwou Sekretärinnen, déi eng hallef Tâche hunn, fir d'ALAD an d'Dokter Anik Sax steet als Expert 12 Stonnen d'Woch zur Verfügung. Dobäi kommen nach Benevollen. Eng 30 Kontrollere sinn um Terrain ënnerwee an da gëtt et och nach d'Equipe vum Campingcar. Si kommen ëmmer dann an den Asaz, wann op der Plaz net déi néideg Raimlechkeete fir Doppingkontrollen zur Verfügung stinn.An déi kréien eng Indemnitéit. An domadder wiere mer bei de Finanzen. Wéi d'ALAD finanzéiert gëtt, dat ass Thema en Dënschdeg um 12.30 Auer am Mëttesjournal um Radio.