Karikatur zum Thema Doping - Wierk vum AD Karnebogen dat am Kader vun der Expo fir den Däitsche Karikaturpräis 2016 am im Museum Weserburg zu Bremen gewise gouf. © AFP

Serie ALAD: Finanzen / Reportage Rich Simon



E Méindeg hu mir mat eiser Serie iwwer d'Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agence ugefaangen. Fir dass d'ALAD ka funktionéieren, brauch se Suen. De Rich Simon seet eis haut, wéi vill Budget zu Verfügung steet am Kampf géint den Dopping.

Dacks héiert een de Chiffer vun 165.000 Euro, deen der ALAD géif zu Verfügung stoen. Deen ass awer esou net ganz richteg. D'Dokter Anik Sax, déi während 12 Stonnen an der Woch als Expert fir d'ALAD schafft, erkläert firwat déi 165.000 Euro sinn: "Dat ass de renge Budget de fonctionnement, also d'Paie vun de Leit, alles, wat um Büro ufält, Assurancen an Iso-Zertifikatiounen."Nieft der Dokter Sax schaffen nach 2 Sekretärinnen, déi eng hallef Tâche hunn, fir d'ALAD. Dobäi kommen eng 30 Leit, déi benevol fir d'ALAD am Asaz sinn. Ganz fir näischt brauche si dat awer net ze maachen. Et gëtt eng Vacatioun fir déi Leit, déi um Terrain schaffen - Gesamtbudget hei: 35.000 Euro.E separaten Budget steet awer och fir d'Kontrollen zu Verfügung, also och fir d'Analysen an den Transport - ronn 88.000 Euro.D'Dr Anik Sax preziséiert nach, dass d'ALAD och nach ronn 15.000 Euro un d'Welt-Anti-Dopping-Agence all Joer muss bezuelen.Zesummegerechent stinn der ALAD all Joer eng 300.000 Euro zu Verfügung. Doriwwer ass ee frou, ma et wier een nach méi frou, wann een nach e bësse méi hätt ... virun allem fir an d'Präventioun ze investéieren.Dat ass iwwregens eisen nächst Sujet.Wéi ee Budget steet der ALAD am Kampf géint den Dopping zur Verfügung?Preventioun bei der ALADWéi vill Kontrolle ginn et zu Lëtzebuerg?Firwat ginn nëmmen Athlete mat enger Lizenz kontrolléiert?