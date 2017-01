Serie ALAD: Preventioun / Reportage Rich Simon



Suite vun eiser Serie iwwer déi Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agence. Nom Historique e Méindeg an de Finanzen en Dënschden, ass et e Mëttwoch de Volet vun der Preventioun bei der ALAD. Dat ass e ganz wichtegen Aspekt am Kampf géint den Dopping.



D'Kand huet den Houscht an et hëlt ee Sirup a gëtt positiv getest ... Dat ass keng erfonnte Geschicht. Dat ass 2010 an Däitschland esou geschitt. Een 13 Joer ale Schwëmmer gouf positiv op Clenbuterol getest a fir 1 Joer gespaart.

© RTL

De Fall hat fir vill Opreegung bei eisen Däitschen Nopere gesuergt. Hat de Bouf effektiv den Houscht a sech du beim Medikament vergraff oder huet hie sech bewosst gedoppt? D'Äntwert weess wuel just hien.D'Dokter Anik Sax vun der Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agence seet, dass et wichteg ass, Jonker déi sportlech aktiv sinn iwwer Doppingproblematik opzeklären. Dat fänkt an de Schoulen un an do hätt de Sportslycée Prioritéit.D'Schüler kréien hei eng Formatioun, wou si dann eng éischt Kéier mat Froen zum Sujet a Kontakt kommen an opgekläert ginn.D'ALAD kläert awer net nëmmen a Schoulen op. Och d'Federatioune maachen Demandë fir dass hir Sportler iwwer Dopping informéiert ginn. Wann an enger Federatioun e positive Fall war, géif d'ALAD méi gefrot gi fir d'Sportler opzeklären, sou d'Dokter Anik Sax.Och de Lëtzebuerger Olympesche Comité ass drun interesséiert, dass seng Athleten esou gutt wéi méiglech an d'Bild gesat ginn, wat fir eng Medikamenter se däerfen huelen a wat fir eng net.Och virun de Spiller vun de klenge Länner wär et wichteg mat de Sportler genee iwwert de Sujet ze schwätzen an hir Froen ze beäntweren.All Joer bréngt d'Welt-Anti-Dopping-Agence eng Lëscht eraus vun de Medikamenter déi verbuede sinn. Nieft dëser Lëscht gëtt et awer nach eng zweet, déi d'Equipe ronderëm Dokter Anik Sax publizéiert.Mat Hëllef vun der Division des Pharmacies an dem Gesondheetsministère géif een do eng zousätzlech Lëscht mat Produite maachen, déi zu Lëtzebuerg um Marché a verbuede sinn. Op dës Manéier wéilt een de Sportler hëllefen an evitéieren, datt si e Medikament huelen dat op der Lëscht steet an dat net ze wëssen.Déi ganz Lëscht vun de verbuedenen Produiten fir d'Joer 2017 fënnt een um Site vun der ALAD.