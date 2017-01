Serie ALAD: Unzuel u Kontrollen am Joer / Rep. Rich Simon



An eiser Serie iwwer déi Lëtzebuerger Anti-Doping-Agence kucke mer haut, wéi vill Kontrollen et all Joer bei eis am Land ginn. De Rich Simon geet och der Fro no, ob verschidde Sportaarten méi oder manner kontrolléiert ginn wéi anerer.

D'ALAD mécht all Joer ronn 170 Kontrolle bei eis am Land. Domadder läit een am internationale Verglach gutt. Déi Zuel kann awer eropgoen a Joren, wou beispillsweis Olympesch Spiller sinn. Do dernieft awer och, wann d'ALAD vun den internationale Verbänn Kontrolle virgeschriwwe kritt. 2017 ass dat de Fall. De President vun der ALAD, Guy Colas erzielt, datt zum Beispill fir d'Cyclocross-WM oder Dëschtennis-EM virgeschriwwe gëtt, wat fir Kontrolle gemaach ginn.



D'Dokter Anik Sax vun der ALAD seet, dass et net esou wier, dass verschidde Sportaarten méi getest géife ginn wéi anerer. Et ginn awer verschidde Sportler méi wéi anerer am A behalen. Ee sougenannte Groupe Cible: Bei de Sportler, déi an der Arméi sinn, gi ganz gezielt Kontrolle gemaach, déi net virdru ugemellt ginn. Do géifen all Sportaarten drënnerfalen. De Guy Colas seet, dass et och wichteg ass, d'Sportler zum richtegen Zäitpunkt ze testen. Dee Moment, wou et dem Sportler am meeschte bréngt, d'Tentatioun am Gréissten ass.



D'ALAD leet ufanks vum Joer a groussen Zich fest, wéini a wou zum Beispill kontrolléiert gëtt. Dokter Anik Sax seet awer och, dass se déi eng oder aner Kéier Informatiounen vu bausse kréien, wou et kéint interessant sinn, ee Sportler ze kontrolléieren. Deem géing ee just nogoen, wann et der Wäert wier. Bei eis am Land däerfen iwwregens just Sportler mat enger Lizenz kontrolléiert ginn.

© RTL

Wéi vill Kontrolle ginn et zu LëtzebuergFirwat ginn nëmmen Athlete mat enger Lizenz kontrolléiert?