© AFP

D'Wierfel si gefall - oder éischter: D'Feiler si geschoss an um Enn duerf sech den Top-Favorit iwwer den Titel freeën.Mat 7:3 ka sech de Michael van Gerwen dach iwwerraschend kloer géint de Gary Anderson duerchsetzen - ëmmerhin war de "The Flying Scotsman" Titelverdeedeger an "Back to back"-Weltmeeschter, konnt hien dach 2015 an 2016 d'Darts-WM gewannen.En drëtten Titel sollt him awer net geléngen, dobäi hat hien en ideale Start, louch esouguer 2:1 an de Sätz vir.Ma dunn huet de Michael van Gerwen, deen eréischt eemol, 2014, Weltmeeschter war, den Turbo gezünt a Leg fir Leg an esou och Set fir Set gewonnen.Esou bal den Anderson eng kleng Schwächt gewisen huet, war den MvG do an huet gebreakt. An den decisive Momenter war hien einfach méi treffsécher wéi den Anderson, deen zum Schluss - esou huet et geschéngt - och net méi esou richteg dru gegleeft huet, de Match awer nach dréien ze kënnen ...6 zu 2 louch de van Gerwen vir, wéi den Anderson awer nach e Liewenszeeche vu sech ginn huet an op 3 zu 6 verkierze konnt - an engem Saz, deen nach vun engem (net plakegen) Flitzer gestéiert gi war.Duerno huet de van Gerwen de Sak awer zougemaach a konnt sech no engem 7 zu 3 iwwer säin zweete WM-Titel freeën.Wéi héich den Niveau vum Match war, weisen dës Zuelen:Den MvG huet en 108er Average realiséiert - an enger Finale, mat Liveiwwerdrung a viru Publikum ... an deen ass jo nawell bei der Saach am Alli Palli, wéi den Alexandra Palace zu London genannt gëtt.An der Finale gouf et och nei Rekorde bei 180er!De Gary Anderson huet 22 Mol eng 180 geschoss, dat war bis elo nach ni do.Alles an allem goufen der an der ganzer Partie esou vill geschoss wéi nach ni bei enger WM.