Wat leeft 2017 am nationale Sport?



Ma och an den nächsten 12 Méint gëllt et op nationalem Plang sech verschidden Deeg am Kalenner rout unzesträichen. Schonn Enn des Mounts geet et scho richteg virun. De leschte Weekend am Januar ass déi 19. Editioun vum Euro Meet an der Coque an um selwechte Weekend ass een absoluten Héichpunkt vum Joer.Zu Bieles ass dann d'Cyclocross-WM, wou virun allem och vill Spectateuren aus der Belsch an aus Holland wäerten op Besuch sinn. Den éischte Weekend am Mäerz ass de Final 4 vum Handball an eng Woch méi spéit sinn an der Arena vun der Coque d'Coupe Finallen am Basket.Enn Mäerz kréie mer dann héije Besuch: De 25. kritt d'Lëtzebuerger Football-Nationalequipe et nämlech mat eise franséische Noperen ze dinn, eng vun den Ament stäerksten Equippen op der Welt.De 27. Mee gëtt Plaz gemaach fir dat gréisste Volleksfest am Land, an der Stad ass den Depart vum 12. Nuetsmarathon.Den Dag drop ass am Stade Josy Barthel d'Coupe Finale am nationalen Football.Déi éischt Woch am Juni ass op de Lëtzebuerger Stroossen eng méi lass, wann dee 77. Tour de Luxembourg iwwer d'Bühn geet.De gréissten Reit-Tournoi vum Joer, nämlech d'Réiser Päerdsdeeg, sinn vum 8. bis den 11. Juni.Eng Woch drop heescht et dann Schwammen, Vëlo, a Lafen, mam Ironman 70.3 op der Musel.De 4. Juli ass dann nees ee ganz groussen Héichpunkt: Déi 3. Etapp vum Tour de France, der gréisster Vëloscourse op der Welt geet vun Munneref aus fort.Net manner interessant gëtt et dann vum 13. bis den 17. September. An der Arena vun der Coque gëtt nämlech am Kader vun der Dëschtennis-Equippen-Europameeschterschaft Sport um allerhéchsten Niveau gebueden.Ma och ee Mount drop, nämlech vum 14. bis den 21. Oktober gëtt eng Rackett an de Grapp, dës Kéier allerdéngs eng déi e bëssen méi grouss ass, dat fir de WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier.