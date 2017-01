© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

A Georgien ass d'FLH Selektioun mat Sécherheet net ouni Chance op eng Victoire. De Géigner ass am europäesche Ranking souguer 5 Plazen hannert de Lëtzebuerger. Den Trainer Adrien Stot huet seng Equipe mat Sécherheet richteg agestallt.

Extrait Adrien Stot



D'Georgier hunn eng zimlech kräfteg Equipe. Zwee Spiller ragen do awer eraus, e ganz grousse Lénkshänner aus der eegener Liga an een, deen a Rumänien spillt. D'Equipe ass dogéint awer net sou ganz dynamesch an awer gëtt et schwéier, fir bei hinne géint si ze wannen.