Gudden Optakt fir d'Lëtzebuerger Handball Nationalequipe an d'Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2020. A Georgien gouf et eng 31 op 24 Victoire fir d'FLH-Formatioun.

An der Paus loung de Géigner nach 12 op 11 vir.

An den zweeten 30 Minutten hunn d'Lëtzebuerger awer eng ganz souverän Leeschtung gewisen.



PDF: Statistike vum Match Georgien - Lëtzebuerg



Georgien hat schonn um éischte Spilldag zwee Mol géint Italien verluer. Um Drëtte Spilldag trëfft Lëtzebuerg dann op Italien, dat e Mëttwoch den 11. Januar um 19.30 Auer an der Coque an dräi Deeg méi Spéit um 16 Auer an Italien.