Tëscht 2 an 3 Stonnen den Dag trainéiert de Maxime Schreiner an dat dréit och seng Friichten.

Mat sengen 18 Joer ass hie Junior Landesmeeschter ënner anerem am Dräiband a mat senger Equipe, Rëmeleng, huet hien den Doublé gewonnen. Aktiv war den Athlet och bei der Jugend EM an Dänemark. A ronn 4 Méint ass säin nächste groussen internationalen Asaz.

Mat grad emol 18 Joer an duerch säin Éiergäiz gehéiert de Maxime zur Elite hei am Land.



De ganze Portrait vum jonke Sportler gesitt der den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.