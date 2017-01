E Mëttwoch den Owend sinn an der spuenescher Coupe d'Allersmatcher gespillt ginn.

An der Spëtzepartie konnt de Real Madrid sech däitlech 3-0 géint den FC Sevilla duerchsetzen.

Direkt zwee mol konnt de James fir déi Kinneklech markéieren (11. a 44. Minutt). Deen anere Goal goung op de Kont vum Varane (29. Minutt).



Real Sociedad konnt sech 3-1 géint Villareal behaapten.



An der Partie Alcorcón géint Córdoba ass kee Goal gefall.



En Donneschden den Owend spillen nach den Atlético Bilbao an den FC Barcelona géinteneen.