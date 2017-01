© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (2) an AFP (1)

International Sport-Héichpunkten: Rep. Jeff Kettenmeyer



Mat der Dart-WM ass de Weekend schonns ee vun de Sport-Héichpunkten op en Enn gaangen.Den Ament leeft och d'Véierschanzentournée, déi allerdéngs an de leschte Joren e bëssen u Charme an Intressi vum Public verluer huet.Ma déi nächst 12 Méint hunn et a punkto international Sport Héichpunkten awer a sech.

Nieft dem nationale Sportkalenner, dee jo dëst d'Joer mat der Cyclocross-WM, dem Depart vun enger Etapp vum Tour de France zu Munneref an der Dëschtennis-Equippen-Europameeschterschaft exzellent gefëllt ass, ass och am Ausland nees ganz vill lass.An enger Woch geet et schonns lass mat der Handball-Weltmeeschterschaft a Frankräich.De 14. Januar ass da mam Afrika-Cup den éischte grousse Footballtournoi vum Joer.An de 16. Januar start d'Tennis-Saison dann esou richteg mam éischte Grand Slam vum Joer zu Melbourne an Australien.Den éischte Sonnden am Februar ass traditionell an amerikanescher Hand: Zu Houston heescht et dann nees "Super Bowl".An Tëschenzäit huet et jo op verschidde Plazen an der Bierger geschneit: De Ski-Héichpunkt vum Joer ass Mëtt Februar mat der WM zu St. Moritz.Enn Mäerz geet déi nei Formel-1-Saison un, dat allerdéngs ouni de Weltmeeschter Nico Rosberg. Wie säin Nofolger gëtt, wësse mer spéitstens de 26. November.Mëtt Abrëll gëtt et dann an der beschter Basketliga op der Welt seriö, wann d'NBA-Playoffs ufänken.Duerno ass nees dräimol de Futtball un der Rei:- De 24. Mee ass zu Solna a Schweden d'Finale vun der Europa League.- Samschdes, den 3. Juni gëtt zu Cardiff a Wales den Champions-League-Vainqueur gesicht.- A vum 17. Juni u gëtt et mam Confederations Cup d'Generalprouf fir Football-WM 2018 a Russland.De Juli steet am Zeeche vum Cyclissem, wa beim Tour de France den Nofolger vum Chris Froome gesicht gëtt.Am August ass de leschten Optrëtt vum Sprint-Superstar Usain Bolt op der Liichtathletik-WM zu London.Am September stécht virun allem WM am Cyclissem eraus.An am Oktober ginn nees déi ganz staark Athlete beim Ironman op Hawaii un den Depart.