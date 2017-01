© S. Olmo

D’Handball Federatioun huet um Mëttwoch Owend zu Péiteng op eng Pressekonferenz invitéiert mat e puer ganz intressante Punkten um Ordre du Jour.D’Gerüchter vun de leschten Deeg hu sech confirméiert punkto Dammenationaltrainer. Deaktuellen Trainer beim HB Diddeleng, iwwerhëlt dës Aufgab. Hien huet e Kontrakt op 3 Joer. Dat éischt Joer geet et emol drëms verschidde Trainingsunitéiten mat de Spillerinnen ze programméieren. Et gëtt och dru geduecht am Verlaf vun 2017 e puer Frëndschaftsmatcher ze spillen. Hien bleift a priori bis d’Enn vun der Saison weider Trainer bei den Dammen an Hären vum HB Diddeleng. Laangfristesch wäert den 41 Joer alen Trainer nach just eng Funktioun beim HB Diddeleng iwwerhuelen.D’Staatssekretärin Francine Closener huet d’gezunn:Bei den Hären ass et de Spëtzematch Esch géint d’Red Boys a Bierchem spillt géint Schëffleng. Bei den Dammen spillt den HB Diddeleng géint de Museldall an Dikrëch trëtt géint Käerjeng un. De Final Four ass fir Ufank Mäerz programméiert.D’FLH huet donieft verschidde nei Sponsoren presentéiert an de Nationaltriainer Adrian Stot war present fir iwwert d'Nationalequipe ze schwätzen, déi jo de Moment d'EM-Qualifikatioun 2020 spillt.