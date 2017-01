Iwwerraschung an der spuenescher Coupe: am Allermatch vun den Aachtelsfinale ka sech Atletico Bilbao mat 2-1 géint den FC Barcelona behaapten. Mat zwee Goaler an dräi Minutten, Aduriz an der 25. a Williams an der 28., huet Bilbao de Grondstee fir seng Victoire geluecht. Do konnt och de Goal vum Messi an der 52. Minutte an déi zwou rout Kaarten, géint de Garcia an der 74. an den Iturraspe an der 81. Minutte, näischt drun änneren. E bësse Chance hat den Underdog dann awer, well de Messi huet no 93 Minutte just de Potto getraff.



Nächste Mëttwoch treffe béid Equippen dann zu Barcelona fir de Retourmatch openeen.