De President vun der FLH, de Romain Schockmel, hätt näischt dogéint op d'Veräiner zouzegoe fir dëse Projet nees an d'Liewen ze ruffen, allerdéngs e bëssen anescht wéi een dësen Tournoi bis elo kannt huet. De Romain Schockmel géing et do ganz interessant fannen, Equippen aus der 2. Divisioun aus Frankräich an Däitschland mat an d'Boot ze huelen. An da mat engem Gruppentournéier, dat ganzt ëmzesetzen.

Et misst een sech awer bewosst sinn, datt d'Spiller hei am Land nach ëmmer Amateure sinn. Wann ee beispillsweis en Nationalspiller hëlt, deen ass bei senger Equipe aktiv, mat der Nationalequipe an dann nach an der Benelux-Liga, da mussen deementspriechend och d'Konditiounen an déi finanziell Konditioune stëmmen.

De Romain Schockmel



Dem Romain Schockmel no muss een awer virun allem och mat der Veräiner schwätzen, wéi déi zu dësem Projet géife stoen.