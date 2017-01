© RTL Télé Lëtzebuerg

Zanterhier gesäit de Laurent Carnol d'Schwämm net méi grad esou dacks wéi virdrun. Eemol den Dag heescht et fir de Sportler awer nach an d'Waasser ze sprangen. Virdru waren et 2-3 Seancen den Dag.Beim Réckbléck op 2016 huet de Laurent Carnol deen een oder anere Regret. Duerch eng Blessur um Fouss konnt sech de Lëtzebuerger nämlech net richteg op d'EM zu London an op d'Olympesch Spiller zu Rio qualifizéieren.Och wann de Laurent Carnol net méi grad souvill wéi virdrun trainéiert, wëllt hien am Juni nach eng Kéier bei de Spiller vun de klenge Länner zu San Marino an eventuell op der WM zu Budapest un den Depart goen.