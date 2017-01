An der Halleffinale huet de Lëtzebuerger zesumme mat sengem Partner Sam Querrey duerch Forfait gewonnen.

Hir Konkurrenten, déi Australesch Koppel Sam Groth a Chris Guccione, waren an der Halleffinale guer net ugetrueden, sou dass déi lëtzebuergesch-amerikanesch Koppel direkt an d'Finale agezunn ass.An der Finale zu Bribane an Autralien waart elo entweder d'Koppel Thanasi Kokkinakis/Jordan Thompson oder d'Koppel Daniel Nestor/ Edouard Roger-Vasselin.