D'Equipe vum Pep Guardiola huet déi 3. Ronn am engleschen FA Cup ouni Problemer iwwerstanen.

D'Goaler hunn den Touré, Nordtveit (Selbstgoal), de Silva, den Aguero an de Stone geschoss.De nächste Géigner vu ManCity gëtt e Méindeg ausgeloust. Schonn den 28. Januar steet d'Ronn mat den 32 beschten Equippen um Programm.An der Franséischer Coupe de France wënnt Monaco (L1) an der 1/32-Finale mat 2:1 géint den AC Ajaccio (L2). Avranches (Nat) setze sech mat 3:1 géint Laval (L2) duerch an Les Herbiers (Nat) qualifizéiert sech duerch e 4:3 géint GFC Ajaccio (L2) fir déi nächst Ronn.