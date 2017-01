D'Éisträicher Marcel Hirschler an Philip Schörghofer fueren op Plazen zwee an dräi.Bei den Dammen war d'Tessy Worley beim Riseslalom vu Maribor a Slowenien dat Séierst. Zweet gëtt d'Italienerin Sofia Goggia an als drëtt klasséiert sech d'Lara Gut aus der Schwäiz.Am Biathlon huet de Fransous Martin Fourcade d'Poursuite zu Oberhof an Däitschland virum Däitschen Arnd Peiffer gewonnen. Et war dem Fourcade seng 8. Victoire an der 10. Course vun der Saison.Bei den Dammen gouf et eng Victoire vum Marie Dorin-Habert aus Frankräich.